Siirt Belediyesi kent merkezinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Belediyesi kent merkezinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla, Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü kentin 35 yıllık altyapı sorununa çözüm bulmak amacıyla Yenimahalle ve Bahçelievler Mahallesinde çalışma başlattı. Cemil Ertekin Caddesinde ihtiyacı karşılayamayan 35 yıllık ve ekonomik ömrünü tamamlamış 200 milimetre çapındaki kanalizasyon hattının yerine, 330 metre uzunluğunda 600 milimetre çapında kanalizasyon hattı çalışması yapılıyor. SİSKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışma başlattığı caddede çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kentte başlatılan altyapı çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Tüm çabamız, yaşadığımız kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da yükseltmektir” dedi.