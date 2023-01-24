Şırnak’ta, 2023 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Şırnak’ta, 2023 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda; il genelinde yürütülen yatırımlar ele alınarak, 2022 yılında yapımı tamamlanan, halen yapımı süren ve 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.

Kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, il genelinde 2023 Ocak ayı itibariyle 338 proje üzerinde çalışmalar yapıldığı, söz konusu projelere 2 milyar 606 milyon 62 bin TL ödenek ayrıldığı,1 milyar 683 milyon 16 bin TL harcama yapıldığını, projelerin dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 34 olduğu, 338 projeden 171’nin tamamlandığını, 96 projenin devam ettiğini, 39 projenin ihale aşamasında olduğunu, 26 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamadığını ifade etti.

Yatırımların gerçekleşme seviyeleri istenilen düzeyde olmadığını bildiren Vali Hacıbektaşoğlu, 2022 yılı yatırımları fiziki gerçekleşmeler açısından istenilen seviyede olmasa da kabul edilebilir seviyede olduğunu belirterek, ilimizde yatırımların zor şartlara rağmen ve şuan bulunduğumuz kış mevsiminden dolayı duraksayan çalışmaların mevsimin müsait olmaya başlamasından itibaren kurum ve kuruluşlar tarafından hızlandırılması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi ve başlanamayan projelerin hızla hayata geçirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmeleri konusunda ilgililere talimat verdiğini belirtti.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile devam etti.

Toplantı sonunda genel bir değerlendirme yapan Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2023 yılı içerisinde Siirt İl Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi tamamlanmış olacak. Siirt’te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde çok muntazam bir proje tamamlanarak, bütün Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Yine Siirt Arkeoloji Müzesi de 2023 yılında planlandığı gibi eski valilik binasında tamamlanıp Siirt’in hizmetine girmiş olacak. Bu yatırımlar şehrimizin kültür, sanat ve turizm yaşamına çok önemli bir katma değer katacaktır. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılında mevcut yatırımlar artarak devam edecektir. Bu sene çok daha fazla yatırımın tamamlandığını ve devreye alındığını hep beraber göreceğiz. Bu yatırımların gerçekleşmesinde bizlere her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize, il başkanımıza, genel müdürlüklerimize, bölge müdürlüklerimize ve il müdürlüklerimize, yerel yönetimlerimize, işçisinden mühendisine kadar emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Siirt Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Kaymakamlar, Bölge Müdürleri, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların İl Müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.