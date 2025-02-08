Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyünde, 30 yıl sonra ilk kez mahalle içi yol yapılıyor.

Eruh’un en eski köylerinden biri olan Bağgöze’de, 130 hanenin bulunduğu mahallede uzun yıllar sonra ilk kez mahalle içinde yol yapılacak. İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köyde yaşayan vatandaşların talebi üzerine kısa sürede çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Canpolat, "Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatlarıyla, köyün mahallelerine ve arazilerine ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmasını başlattık. Yaklaşık 15 gündür devam eden çalışmalar kapsamında, zeminin sert ve kayalık olması nedeniyle büyük kaya kütleleri kırıcılar yardımıyla parçalanıyor ve yol açılıyor. Çalışmalar tamamlandığında köylülerimiz evlerine ve arazilerine rahatça ulaşabilecek. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Köylüler, başta Vali Kızılkaya olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve ekibine teşekkür ederek, "Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yaklaşık 30 yıldır köy içinde yolumuz yoktu. Araçlarımızı sadece köy meydanına kadar getirebiliyorduk. Evlerimize malzeme taşımak büyük bir sıkıntıydı. Bu yüzden birçok köylümüz göç etmek zorunda kaldı. Ancak yapılan yeni yol sayesinde artık evlerimize rahatlıkla ulaşabilecek, eşyalarımızı kolayca taşıyabileceğiz" dedi.