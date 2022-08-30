Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun valilik çelengini Atatürk büstüne sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından eski valilik önünde tören alanına geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Tören askeri geçitle sona erdi.

Törene Siirt Milletvekili Osman Ören, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Hüseyin Altınışık, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Çetiner, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.