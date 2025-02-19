Siirt’te Behçet Dildirim, 30 sene önce okuttuğu öğrencisi ve öğrencisinin yetiştirdiği öğretmenler ile aynı okulda görev yapıyor.

Siirt’te Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi, Behçet Dildirim’in 30 yıl önce okuttuğu öğrencisi ve onun yetiştirdiği yeni nesil öğretmenlerle aynı çatı altında buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Lisede hem resim öğretmeni olan hem de lisenin müdür yardımcılığını yapan Behçet Dildirim, öğrencisi ve öğrencisinin öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencileriyle aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu dile getiren Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Behçet Dildirim, "Resim öğretmeniyim. Asıl alanım heykel. Şu an idarecilik yapıyorum. 2006 yılında bana bu okulu kurma görevi verildi. Öğrencilerimle ve öğrencilerimin öğrencileriyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarif edilecek bir mutluluk değil. Şairinde dediği gibi kelimeler kifayetsiz kalıyor. Umarım ki benim öğrencilerim de aynı duyguyu yaşar. Kendi öğrencileriyle aynı ortamda havayı teneffüs ediyor olmalarını. Aynı okulda çalışmalarını dilerim. Çünkü çok keyifli bir duygu ve bu da beraberinde eğitimde kaliteyi ve huzuru getiriyor" dedi.

Yasadığı duygunun tarifi olmadığını belirten Müzik Öğretmeni Mehmet Zakir Alp, "1996 yılında halk oyunlarıyla başladığım öğretmenim Behçet Dildirim hocamla yıllar sonra üniversiteyi bitirdikten sonra aynı okulda görev yapmak çok gurur verici bir şey. O zamanlar öğretmenim bunu söylemişti ama buna çok büyük bir anlam yükleyememiştim yaşım itibariyle. Atandığım senelerde benim de yetiştirdiğim öğrencilerin yıllar sonra üniversiteleri bitirip Siirt’te Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başladıklarını görmek ve onlarla aynı ortamda çalışmak çok gurur verici bir şey. Çünkü 3 kuşak öğretmen oldu artık burada. Bundan sonra yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin öğrencileri de bu ortamlarda inşallah okulumuzu ve ilimizi müzikal anlamda, resim anlamında çok iyi yerlere taşıyacaklarını düşünüyoruz. Burada bu 3 kuşağı yaşatıyor olmanın ayrıca gururunu yaşıyoruz. Belki başka illerde örnekler var ama burada bunu canlı yaşıyor olmak ve aynı ilde değil aynı okulda öğretmeninin öğretmeniyle çalışıyor olmak çok gurur verici bir şey. Umarım bundan sonraki öğrencilerimiz de bu duyguyu böyle katlayarak yaşatırlar kendilerine ve öğrencilerine" ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve lise öğretmeni olan Behçet Dildirim ile birlikte şu an aynı okulda görev yapan Müzik Öğretmeni Metin Kesici, Dildirim’in yönlendirmesiyle öğretmen olmaya karar verdiğini belirtti. Kesici, "Behçet hocamın benim gibi birçok öğrencisinin hayatına dokunduğunu biliyorum. Yıllar sonra yine bu okulda Behçet hocamın kızı Ezgi Dildirim’in öğretmeni olmam da ayrı bir güzellik oldu benim için. Değerli öğretmenim Behçet Dildirme bu güzellikleri bize yaşattığı için ve vesile olduğu için minnet ve saygı duyuyorum. Bu okuldan mezun öğrencilerimden Nehir Tayboğa ile de şu anda aynı okulda görev yapmaktayız. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Benim öğretmenim ve öğrencimle aynı okulda şu anda görev yapıyoruz. Umarım onların da öğrencileriyle birlikte görev yapmak nasip olur" şeklinde konuştu.

Müzik Öğretmeni Nehir Tayboğa öğretmeni ve öğretmeninin öğretmeni ile aynı okulda görev yapmanın mutluluğu belirtti. Tayboğa, "2013 2016 senesinde Siirt Takasbank Sanatlar Lisesi’nde öğrenim görüyordum. Burada Mehmet Zakir Arif, Metin Kesici benim kendi öğretmenlerimdi ve onların sayesinde onların da destekleriyle 2016 senesinde Balıkesir Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandım. Orada da 4 sene öğrenim gördükten sonra 2023 senesinde Siirt merkeze müzik öğretmeni olarak atandım ve şimdi de şu an kendi öğretmenlerimle beraber Siirt Takasbank Sanatlar Lisesi’nde onlarla beraber çalışıyorum" dedi.

Müzik Öğretmeni Şeyma Yavuz ise 2007-2011 arası burada öğrenciydim. Okul müdürümüz Behçet Dildirim, Zakir Alp’te bizim Türk müziği koro çalışmalarımıza giriyordu. Lise hayatımda beni büyüten bu sınıflarda bu koridorlarda şu anda öğretmenlik yapıyorum. Bu benim için tarif edilemez bir deneyim oluyor. Buradaki öğrencilerimi de gelecekte burada öğretmen olarak görmeyi çok isterim. Dilerim onlarla tekrar bu okulla karşılaşır aynı kadroları paylaşırız" diye konuştu.