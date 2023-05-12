Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent genelinde 3 bin 500 kişiyi evde bakım ödeneği ile desteklemeye devam ediyor.

Siirt Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; kent genelinde son beş yılda vatandaşlara 349 milyon 724 bin 784 TL evde bakım ödemesi yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların sosyo-ekonomik olarak desteklenmeye devam edileceği belirtilen açıklamada “Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Siirt kent genelinde 3 bin 500 kişi evde bakım ödeneği ile desteklenmektedir. Bakımını sağlayamayan, günlük yaşam aktivitelerini yapmakta başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere evde bakım ücreti ödemesi yapılmaya devam edilmektedir. 2023 yılı başından itibaren bu güne kadar 45 milyon 536 bin 820 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödeme de son beş yıla baktığımızda; 2019 yılında 3 bin 144 kişiye 50 milyon 754 bin 723 TL, 2020 yılında 3 bin 360 kişiye 60 milyon 585 bin 234 TL, 2021 yılında 3 bin 465 kişiye 71 milyon 846 bin 705 TL ve 2022 yılında da 3 bin 544 kişiye 121 milyon 001 bin 302 TL ödeme yapıldı. Son beş yılda da vatandaşlarımıza yaptığımız evde bakım ödeneği tutarı 349 milyon 724 bin 784TL’dir. Bakıma muhtaç vatandaşlarımız, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeye devam edilecektir” denildi.