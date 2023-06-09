Siirt İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarındaki çocuklara yönelik ’2023 Yılı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Yıl Sonu Kapanış Programı’ düzenlendi.

Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, merkezde 8, ilçelerde 5 kursta 250 çocuğun eğitimini tamamladığını belirtti.

Kursun toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığını dile getiren Kapıcıoğlu, "Burada çocuklarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilmekte ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilmektedir" dedi.

Mezuniyet şöleni çocuklar tarafından hazırlanan etkinlikle sona erdi.