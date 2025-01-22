Siirt’te 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Valilik Konferans Salonunda gerçekleşti.

Üçer aylık dönemlerle gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü ve planladığı yatırımlar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekerek, kurum ve kuruluşların çalışmalarını hızlandırması gerektiğini vurguladı. Vali Kızılkaya, Siirt genelinde yürütülen yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada “2024 yılı itibarıyla ilimiz genelinde 263 proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu projelere toplam 7 milyar 128 milyon 483 bin TL ödenek ayrılmış, 4 milyar 884 milyon 640 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 69, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 72 seviyesindedir. Söz konusu 263 projeden 152’si tamamlanmış, 77’si halen devam etmekte, 20 proje ihale aşamasındadır. Ayrıca 14 projeye çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır” dedi.

Toplantı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında gerçekleştirdikleri sunumlarla devam etti. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.