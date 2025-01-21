Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2024 yılına ait sağlık hizmetleri istatistikleri belli oldu. Buna göre 1 milyon 245 bin 327 kişi hastanelerde tedavi gördü.

Verilere göre, hastanede toplam 1 milyon 245 bin 327 kişi muayene edildi. Yatan hasta sayısı 28 bin 963, yapılan ameliyat sayısı 26 bin 21, anjiyo işlemi sayısı bin 162 olarak kaydedildi. Ayrıca bin 911 normal doğum, bin 342 sezaryen doğum gerçekleşti. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı ise 2 bin 254 olarak açıklandı.