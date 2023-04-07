Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde bu yıl 40 bin ton asfalt kullanarak, bozuk ve yeni açılacak yolları daha modern hale getirmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda zamanla yıpranmış hasarlı yolları sıcak asfalt ile yeniledikleri ve bu çerçevede 40 bin ton sıcak asfalt kullanılacağı bildirildi. Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, asfalt çalışmalarına Kooperatif Mahallesinden başlayıp sırasıyla belirlenen noktalarda devam edecek. Asfalt çalışmaları belirlenen plan ve program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek.