Siirt Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2022 yılı içerisinde toplam bin 166 çiftin nikahı kıyıldı.

Siirt Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2022 yılı içerisinde toplam bin 166 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediyen yapılan açıklamada, mutlu bir yuva kurmak için nikah memurluğuna gerekli evrakları teslim eden çiftlerin işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanarak nikahları kıyıldığı belirtildi. Ayrıca farklı illerden izin belgesi ile belediyeye müracaat eden çiftlerin nikah akitlerinde yapıldığı kaydedildi.

Nikahlar çiftlerin isteklerine göre belediyenin nikah dairesinde veya düğün salonlarında gerçekleştirildiği, 1 Ocak ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bin 166 nikahın kıyıldığı belirtilerek, dünya evine giren tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.