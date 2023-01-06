Siirt Belediyesi, 2022 yılında kent merkezinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde 150 bin metrekare kilit parke, 30 bin ton asfalt malzemesi ve yeni yollara 37 bin dekar sathi kaplama kullandı.

Siirt Belediyesi, 2022 yılında kent merkezinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde 150 bin metrekare kilit parke, 30 bin ton asfalt malzemesi ve yeni yollara 37 bin dekar sathi kaplama kullandı.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında 150 bin metrekare kilit parke çalışması cadde ve sokakları yeniledi.

Doğal nedenlerden dolayı bozulan yollara ise 10 bin ton yama asfalt ve 25 bin metre kare kilit parke kullanıldı. Yama ve kaplama çalışmalarıyla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek, yollarda kalite standartlarını yükselten Siirt Belediyesi, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini sağladı.

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2023 yılı yatırım programında yer alan ve yapım inşaatı devam eden ‘Çok Amaçlı Spor Salonu’ için 500 kişiye istihdam sağlayacak tekstil kent atölyeleri 2023 yılında halkın hizmetine sunulacak.