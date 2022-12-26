Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde taşeron işçisi Adnan Nas, düğünde traktörünü gelin arabası yaptı. Römorka konulan damat ağacı ve 20 traktörün yer aldığı konvoy şehir turu attı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde taşeron işçisi Adnan Nas, düğünde traktörünü gelin arabası yaptı. Römorka konulan damat ağacı ve 20 traktörün yer aldığı konvoy şehir turu attı.

Taşeron işçisi Adnan Nas, Kayabağlar beldesinde gelin Mehdiye Nas’ı almaya 20 traktörden oluşan konvoyla gitti. Düğün aracı olarak traktörü seçen Nas, römork kısmına da yörenin geleneği damat ağacını koydu. Damat ağacına elma, şeker gibi yiyecekler asılarak, düğüne gelen çocuklara dağıtıldı. Arkadaşlarının oluşturduğu traktör konvoyu ile kız evine giden Adnan Nas, gelini aldıktan sonra beldede tur attı. Beldede görenlerin büyük ilgisini çeken konvoyu bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.