Siirt kent merkezinde 5 okulda 2 bin 62 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 18 Mart İlkokulunu ziyaret ederek, hayırsever iş insanlarının göndermiş oldukları giyim yardımlarını öğrencilere dağıttı.

Öğrenciler ile sohbet eden Vali Eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin eğitim durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Güney Hacıbektaşoğlu, “Çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanmaları, eğitim süreçlerini sağlıklı ve güven içerisinde tamamlamaları ve okullarımızın ve öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için de yoğun bir çaba içindeyiz. Bugün de öğrencilerimiz için gönderilen giyim yardımlarını dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.