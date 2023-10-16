Siirt’in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı’nın eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası’nda kara kovan balının hasadı gerçekleştirildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 20 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen "Pervari balı"nın üretildiği Çemikari Yaylası’nda düzenlenen hasat programına katıldı.

Arıcılarla kıl çadırda kahvaltı yapan Kızılkaya, Bal Kooperatifi Başkanı Orhan Korkusuz’dan üretimle ilgili bilgi aldı.

Huzura kavuşan bölgenin artık arıcılar için cazibeli hale geldiğini dile getiren Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bölgede gönül rahatlığıyla üretim gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Pervari balının Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesinin bulunduğunu belirten Kızılkaya, "Terörle mücadelede gelinen huzur ve güven noktasında elde edilen başarı, bugün üreticilerimizin çok daha yüksek miktarlarda üretimine vesile olmuştur. Siirt’te 180 bin arı kovanına sahibiz ve bu üretimle Türkiye’de 9. sırada yer alıyoruz. Özellikle örme sepet şeklindeki kara kovan üretiminde de Türkiye ikincisiyiz" diye konuştu.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, daha sonra arıcı tulumu giyerek yılın sezonun ilk kara kovan balını kesti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de Pervari balının markalaşması için üreticileri destekleyeceklerini ifade etti.