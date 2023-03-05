Siirt’te vatandaşlar tarafından bağışlanan hayvanlar kesilerek, etleri 185 depremzede aileye dağıtıldı.

Siirt’te vatandaşlar tarafından bağışlanan hayvanlar kesilerek, etleri 185 depremzede aileye dağıtıldı.

Siirt Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen depremzedeleri ağırlıyor. Siirt Valiliği koordinasyonunda Siirt Müftülüğü ve Diyanet Vakfı, Siirt Vakfının iş birliği ile vatandaşların bağışladığı hayvanları keserek, etlerini depremzedelere ulaştırıyor. Toplamda 161 hisse kesildi. 112 hisse Adıyaman ve Malatya’ya gönderilirken, 49 hisse de Siirt’teki depremzedelere dağıtıldı. Et dağıtımından Siirt’te toplam 185 ailenin yararlandığı ve yardımların önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.