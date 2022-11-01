Siirt’te 7’nci kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Siirt’te 7’nci kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Siirt Belediyesinin destek verdiği, 7 gün sürecek olan ve ’Bir Kitaptır Siirt, Üç Dilde Yazılan’ sloganıyla 7’nci Siirt Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı.

Kent merkezinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yapılan itap fuarı açılışına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri Siirt’te, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan kitap fuarının, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, "Bir Kitaptır Siirt, Üç Dilde Yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt kitap fuarı, kutlu yolculuğunu bu yıl da “Her Kitap Yeni Bir Dünya” diyerek, kitapseverlerle buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olan ve aynı zaman da yazar olan Doç. Dr. Erhan Akın, kitap fuarına öğrencilerin ilgi göstermelerine sevindiğini söyledi.

Akın, “Geleneksel hale gelen kitap fuarına yoğun bir katılım görüyoruz. Keyif ve onur duyuyoruz yazarlar olarak okuyucuların kitaplara ilgi duymasını. Lütfen çocuklarımız ve kendimiz için kitap seçimine dikkat edelim. Kitapları özenle seçelim. Toplum, birey ve aile olarak daha iyi seviyeye gelmek için lütfen okumaya teşvik edelim. Okuma ve okumayı anlama üzerine güzel bir toplum oluşturalım. Unutmayalım okuyan bir nesil her zaman refaha kavuşacaktır” dedi.

Aradığı kitapları fuarda bulduğunu dile getiren Yeliz Erol adlı öğrenci ise, “Siirt’te kitap fuarı açıldı. Aradığım 3-4 kitap vardı burada buldum çok mutluyum. Siirt halkına da fuarı gezmelerini öneririm” şeklinde konuştu.

Halime Krok adlı öğrenci ise , “Siirt’te 7. kez kitap fuarı açıldı ve öğrenciler tarafından çok yoğun bir ilgi görünüyor. Bütün Siirt halkını davet ediyorum. Farklı farklı yazarlar, şairler kitaplarımız var. Çok güzel bir ilgi var. Buna herkesin katılım sağlaması gerekiyor ve herkesi buraya davet ediyorum” diye konuştu.