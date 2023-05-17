GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Siirt Valiliği, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Siirt Kırsalda Üretim ve İstihdam için Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında 5 bin 900 arılı kovan dağıtımı devam ediyor.

Siirt’in 2 bin 500 tona yaklaşan bal üretimi ve 178 bin civarındaki arı kovanı ile Türkiye’de en önemli bal üreticisi iller arasında olduğunu ifade eden Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, “Siirt kırsalında üretim ve istihdam için arıcılığın geliştirilmesi projesi çerçevesinde kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Kovanlarımız arılı kovan şeklinde oldu. Bu proje çerçevesinde 295 arıcı ailesine 11 milyon 221 bin değerinde 5 bin 900 arılı kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Siirt marka değeri olan önemli bir tarım ve hayvancılık kentidir. Bu tarımsal ürünlerin arasında Pervari balımız ve Siirt genel bal çeşitlerimiz özel bir önem ve ekonomik değer taşımaktadır. Siirt’te bin 500’e yakın ailemiz geçimini arıcılıkla sağlamaktadır” dedi.

“700 gencimiz geçimini arıcılıkla sağlamaktadır”

Siirt’te 35 yaş üstü 700 gencin arıcılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Demirhan, “Bu çerçevede yaklaşık olarak 650 milyon lira değerinde bal ve bal ürünleri ilimize katma değer sağlamaktadır. Arılara ve arıcılık yapanlara yönelik desteklerimiz ve projelerimiz aralıksız devam edecektir. Önümüzdeki dönemde 2 bin 200 adet arılı kovan, en yakın projemizde de 3 bin adet boş kovan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bir hedef koyduk Siirt olarak önümüze. Şu anda 178 bin adet kovamınız ve yaklaşık 2 bin 500 ton bal üretimimiz bulunmaktadır. Biz çok yakın bir zaman içerisinde kovan sayımızı 250 bine, bal üretimimizi de 3 bin 500 tona çıkartmayı hedefliyoruz. İlimiz coğrafyasının neredeyse tamamı arıcılık yapabilecek düzeydedir. Geniş bir coğrafyaya ve zengin bir floraya sahibiz. Özellikle son dönemlerde ilimizde ve bölgemizde huzurun gelmesiyle hem ilimiz hem de bölgenin tamamında arıcılık faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir” diye konuştu.

Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlikumbat köyünde oturan ve 40 yıldır teşvikler sayesinde arıcılık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Hasan Sola, “Devlet destekli 20 kovan arı aldım. Yarısının parasını biz verdik, yarısı hibe şeklinde. Bu arılara kendimiz bakıp yetiştireceğiz. İnşallah üretimimiz daha da çoğalır. Devletimiz sağ olsun, bize katkı yaptığı için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Projeye yeni kayıt yaptırıp 20 arı kovanı alan Maşallah Burak ise, arıcılık eğitimlerine katılarak üretim yapacağını söyledi. Burak, “Doğu ve Güneydoğu için bu bacasız bir fabrikadır. İnsanların fayda görmesi için mükemmel bir proje. Buradan Tarım Bakanlığına, Siirt valimize, Siirt Şirvan Tarım müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Halkımız üretiyor, üretmeye devam edecek. İnşallah güzel günlere doğru gideceğiz. Güzel günleri göreceğiz. 20 kovan arı aldım. Köyde kırsal alanda yerimiz var, orada üretim yapacağız” dedi.