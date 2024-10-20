Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentsel dönüşüm kapsamında 105 yapının yıkımının tamamlandığını söyledi.

Vali Kızılkaya, Karakol Mahallesi’nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül’den detaylı bilgi alan Kızılkaya, proje kapsamında bir bina hariç 105 yapının yıkımının tamamlandığını belirterek, hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. 895 yıllık ata yadigârı Ulu Cami’nin Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıdığını belirten Kızılkaya, "Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasıyla Ulu Cami, şehrin birçok noktasından görülebilecek" şeklinde konuştu.