Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında kentte Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Vali Kızılkaya, Siirt’te terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Vali Kızılkaya, "Eylül ayında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 10 terörle mücadele operasyonu sonucunda, terör örgütlerine ait 24 sığınak ve barınak imha edilmiştir. İmha edilen bu sığınaklarda; çok sayıda mühimmat, el bombası, patlayıcı madde, tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlar kapsamında PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine mensup 20 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Öte yandan, ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlanmıştır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele konusunun, Siirt’in güvenlik gündemindeki önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, Eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları hakkında da detaylı bilgiler verdi. Vali Kızılkaya, "Bu dönemde Siirt genelinde düzenlenen 85 operasyonda, 105 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Operasyonlar neticesinde; 40 kilo 85 gram kubar esrar, 737 gram toz esrar, 1 kilo 54 gram metamfetamin, 94 uyuşturucu hap ve diğer çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Vali Kızılkaya, "Eylül ayında gerçekleştirilen 28 operasyon sonucunda, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu operasyonlarda; 16 bin 686 paket kaçak sigara, 413 kilogram tütün, 30 kaçak cep telefonu, 121 bin 700 adet makaron, 55 elektronik sigara ve çeşitli yasa dışı malzemeler ele geçirildi. Eylül ayı boyunca Siirt’te 72 siber suç vakası aydınlatıldı. Bu vakalar arasında terör örgütü propagandası yapan 68 kişi, suç ve suçluyu öven 1 kişi, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçu işleyen 3 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan ve müstehcen içerik paylaşan toplam 488 internet sitesi kapatılmıştır. Siirt’te Eylül ayı içerisinde meydana gelen 590 asayiş olayının 560’ı aydınlatıldı. Asayiş olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 94,24 olmuştur" şeklinde konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen katıldı. Toplantı, güvenlik ve asayiş konularında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.