Açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Özalp’i makamında kabul ederek, başarılarından dolayı kutlayıp başarılarının devamını diledi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Özalp’in, 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda rakiplerini yenerek gümüş madalya aldığı belirtildi.

Siirtli sporcu Abdurrahim Özalp, Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek gümüş madalya aldı.

Siirt’te devletten aldığı destekle ürettiği ürünlerini yurtdışına ihraç ediyor

Siirt’te devletten aldığı destekle ürettiği ürünlerini yurtdışına ihraç ediyor

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