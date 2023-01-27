Siirt’te yüzde 75 hibeli "Damlama Sulama Sistemli Yüksek Telli Bağ" projesi uygulanacak.

Siirt’te yüzde 75 hibeli "Damlama Sulama Sistemli Yüksek Telli Bağ" projesi uygulanacak.

Siirt Valiliği ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek "Damlama Sulama Sistemli Yüksek Telli Bağ" projesi ile Siirt’te en az 1 dekar büyüklüğünde olmak üzere yüzde 75 hibe ile bağ tesis edilecektir.

Su kaynağı ve sulama imkânı bulunan üreticilerin 3 Şubat 2023 tarihine kadar Siirt İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvurmaları gerekmekte olduğu ifade edildi.

Proje malzeme desteği olmayıp, damlama sulama sistemi ve yüksek telli bağ kurulumu yapılarak teslim edilme şeklinde olacağı belirtildi.