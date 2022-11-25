Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 800 yetiştiriciye 523 ton kışlık beslenme şekeri dağıtıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 800 yetiştiriciye 523 ton kışlık beslenme şekeri dağıtıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 523 ton kristal toz şeker, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kentte faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve aktif arıcılık yapan tüm arıcılara eşit miktarda dağıtılmaya başlandı.

Kentte arıcılık yapan 800 yetiştiriciye arıların kışlık beslenmesinin yapılarak önümüzdeki sezona güçlü girmelerini sağlamak için yaklaşık 150 bin kovan için 523 ton şeker dağıtıldı.

Şeker dağıtımı Siirt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Asım Şen, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ve teknik elemanlar gözetiminde yapıldı.