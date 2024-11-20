Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Zivzik narı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Siirt için marka ve ekonomik değeri bulunan, ülke genelinde tanınan ve talep edilen Siirt Zivzik narı ile birlikte ’Siirt bıttım sabunu’ ve ’Siirt ıspanak çorbası’ içinde coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Siirt Zivzik narı başvurusu ile birlikte Siirt’in coğrafi işaret başvuru yapılan ürün sayısı 7’ye yükseldi. Siirt fıstığı, Siirt varak kek tatlısı, Siirt kitelfum, Siirt bıttım sabunu, Siirt gebole tatlısı, Siirt ıspanak çorbası, Siirt Zivzik narı coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan ve değerlendirme aşamasında olan ürünler olduğu belirtildi. Siirt bumbarı, Siirt iskambo pekmezi, cefan kavunu, tayfi üzümü ve tayfi üzüm yaprağı ürünlerinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru hazırlıklarının ise devam ettiği belirtildi.