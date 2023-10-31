Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yetiştirilen Zivzik narında hasat başladı.

Bölgede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı rekoltenin bu yıl düşük olduğunu belirten Siirt Sebze ve Meyve Halı esnafından Memduh Kezer, rekoltenin düşük olmasının fiyatlara yansıdığını ve şu an kilosunun 20 ile 25 lira arasında olduğunu söyledi.

Zivzik narının 15 Ekim’den sonra hasadı yapıldığını ifade eden Kezer, "Yoğun talep olduğundan dolayı çevre illerden gelen müşterimizin beğenisine sunuyoruz. Zivzik narı mart ayına kadar tezgahlarda görünüyor. Bu narlar organik olduğundan dolayı yaş olarak kerpiç ve toprak evlerde kurutulup piyasaya sürülmektedir. Antibiyotik oranı çok yüksek olan bir meyvedir" dedi.

"Zivzik narının önemli bir özelliği de çekirdeğinin sert olması ile beraber antibiyotik oranının yüksek olmasıdır" diyen Kezer, "Bu yıl havaların çok sıcak geçmesinden dolayı rekoltenin düşük olduğu bekleniyor. Rekoltenin düşük olması da fiyatlara yansıyor. Şuan kilosu 20-25 lira civarındadır’’ ifadelerini kullandı.