Siirt’te gelen vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan ‘Botan Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı’ çerçevesinde yapılan ve yapılacak yatırımlar konulu toplantı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Botan Vadisi Milli Parkı’nın doğal güzelliklerini korumak ve turizm potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıda, çeşitli projeler ve yatırım planları ele alındı. Siirt’in doğal zenginliklerini daha da öne çıkaracak adımların atılması için yoğun bir çalışma ve işbirliği sürecinin başladığı belirtildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Botan Vadisi Milli Parkı’nın bölgenin ve ülkenin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ve bu değeri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını vurguladı.

Botan Vadisi milli parkında doğal yaşamın korunması ile birlikte yapılacak yatırımların bölgenin ekonomisine ve turizm potansiyeline olumlu katkılar sağlanması hedefleniyor.

Botan Vadisi uzun dönemli gelişim planları ve yapılacak yatırımların ele alındığı toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlar ve Siirt İl Müdürü Nevzat Amcalar katıldı.