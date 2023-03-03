Siirt’e sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Siirt’e sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu Üç yol mevkiinde meydana geldi. Necmeddin A. yönetimindeki 33 DN 689 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Necmeddin A. olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Necmeddin A. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.