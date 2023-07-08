Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan engelli vatandaş Mümine Uluşık, Siirt Valisinden evinin bulunduğu sokağa kilitli parke taşı döşenmesini istedi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, engelli bireyin istediğini yerine getirdi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı köylerde yaptığı incelemelerde ziyaret ettiği Bölüktepe köyünde engelli vatandaş Mümine Uluşık ile karşılaştı. Engelli vatandaş Mümine Uluşık, validen tekerlekli sandalye ile evine rahat gidebilmesi için sokağa kilitli parke taşı döşenmesini istedi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köyde yapılan parke döşeme çalışmalarında proje çerçevesinde bulunmayan ara sokağı projeye dahil ederek, engelli Mümine’nin isteğini yerine getirdi. Mumine Uluışık, isteğini yerine getiren Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.