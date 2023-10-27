Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretleri programı çerçevesinde Şirvan ilçesini ziyaret etti. Vali Kızılkaya, Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyü ziyaretinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın ailesi ile bir araya geldi.

Şehidin annesi, babası ve yakınlarıyla sohbet eden Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, taleplerini dinledi. Vali Kızılkaya daha sonra şehidin kabrini de ziyaret ederek dua etti. Şehide Allah’tan rahmet dileyen Vali Kızılkaya, “Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Vali Kızılkaya’ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz eşlik etti.