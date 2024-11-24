Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle buluştu.

Programda öğretmenlere karanfil takdim eden Vali Kızılkaya, öğretmenlik mesleğinin kutsiyetine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Vali Kızılkaya, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa etmedeki rolüne vurgu yaparak, “Sizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren yol göstericiler, onların hayatlarına ışık tutan kahramanlarsınız,” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Vali Kızılkaya, öğretmenlerin her çocuğun hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, "Her öğrencinin hayatına dokunan ve yön veren öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayat yolculuğunda birer kurtarıcı, birer rehberdir. Bu bilinçle, eğitimde daha güzel yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Kızılkaya, konuşmasının ardından öğretmenlerle sohbet ederek, taleplerini ve önerilerini dinledi.