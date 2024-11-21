Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Emine Erdoğan Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, çocuklarla sohbet etti ve resim atölyesi etkinliğine katıldı. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde ise çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Kızılkaya, eğitimin toplumsal gelişimdeki önemine vurgu yaparak, "Eğitime verdiğimiz destekle çocuklarımızın gelişimini güçlendirmeye ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.