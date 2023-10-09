Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı vesilesiyle okul müdürleriyle bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda okul müdürlerine hitap eden Vali Kızılkaya, çocukların ve okulların güvenliğinin ilk öncelikleri olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, “Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlıdır. Sizler eğitim alanında bir şehrin geleceğini belirleyen insanlarsınız. Yönetici olarak; öğrencilerle, öğretmenlerle, velilerle ve tüm paydaşlarınızla etkili iletişim kurmalı, yönettiğiniz okulu aldığınız noktadan daha ileriye götürmenin mücadelesini vermelisiniz. Siirt’te eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak, sorunları çözmek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha sağlıklı ve nezih ortamlarda eğitimleri için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.