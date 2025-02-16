Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir toplantı düzenledi.

Siirt genelinde planlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Vali Kızılkaya, yatırımların etkin bir şekilde sürdürülmesi için eşgüdüm, iş birliği ve iyi bir koordinasyon içinde çalışacaklarını vurgulayarak, Siirt’i daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Kızılkaya, ilçeler ve beldelerde yapılan yatırımların yakından takip ettiklerini belirterek, Valilik olarak, belediyelerin görev ve yetki alanları çerçevesinde her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Belediye başkanlarının taleplerini de dinleyen Vali Kızılkaya, vatandaşların refah seviyesini daha da yükseltmek için yoğun bir şekilde birlikte canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya; Vali yardımcıları, Şirvan, Eruh, Pervari, Tillo, Baykan ilçe belediye başkanları ve Atabağı, Kayabağlar ile Gökçebağ belde belediye başkanları katıldı.