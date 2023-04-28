Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlar, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ve toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Göreve geldiği ilk günden beri makam kapılarının sürekli açık tutarak vatandaşlarla bir araya gelmeye önem gösteren Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun, talep ve şikâyetlerini dinliyor.

Siirt Belediyesi Toplantı Salonu’nda bugün de kanaat önderi Hasan Şentürk ve beraberindekilerle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, kendisine iletilen sorun, şikâyet ve istekleri not alarak talimatlar verdi, yapılacak çalışmaların takip edileceğini belirtti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Amacımız, devletimizin sıcaklığını, şefkatini ve hoşgörüsünü tüm vatandaşlarımıza hissettirmek, sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmaktır” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu ile görüşen vatandaşlar sorunlarını dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.