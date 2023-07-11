Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 1994 yılında Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü kırsalında şehit olan Methi Çiftçi’nin oğlu Abdullah Çiftçi’nin düğün merasimine katılarak, mutlu gününde yanlarında oldu.

Kent merkezinde bir düğün salonunda çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen düğün merasiminde, Hacıbektaşoğlu’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu eşlik etti.

Şehitlerin geride emanet olarak bıraktıkları aileleri kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, Çiftçi ve Akpirinç ailelerinin evlatları Aslı ve Abdullah çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.