Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte ilçe, belde köy ziyaretleri programı çerçevesinde, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Köy yollarında denetim ve incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belenoluk, Söğütönü, Gökbudak, Yukarıbalcılar, Kocaçavuş, ve Aşağıbalcılar köylerine giderek vatandaşların taleplerini dinledi, okullara geçip öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin hayallerini, hedeflerini soran Vali Hacıbektaloğlu, öğrencilerden büyük hedefler hayal etmelerini istedi. Güzergahı üzerinde askeri noktalara da geçen Vali Hacıbektaşoğlu, Mehmetçikle sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Pervari Gökbudak gurup köy yolunda denetim ve incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, 14,5 kilometre köy yolunun genişletme ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yolun en kısa sürede asfaltlayarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını belitti.