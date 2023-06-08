Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, destek oldu. Vali Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret eden Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu vekaletle kurban bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, vakfa vekaletle kurban bağışında bulunarak, bağış makbuzunu İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu’ndan aldı.

İslam aleminin yaklaşan kurban bayramını tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu yıl kurbanımı deprem bölgesi önceliği ile başlatılan yurt içi vekaletle kurban kesim programı çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlıyorum, bu anlamlı kampanyaya katılımın yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

İl Müftüsü Kapıcıoğlu da, Türkiye Diyanet Vakfına yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.