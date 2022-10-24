Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacobektaşoğlu’nun başkanlığında, 2022 yılı, 3. dönem Köylerin Altyapısı’nın Desteklenmesi (KÖYDES) projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacobektaşoğlu’nun başkanlığında, 2022 yılı, 3. dönem Köylerin Altyapısı’nın Desteklenmesi (KÖYDES) projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, Siirt kent geneli için tahsis edilen KÖYDES ödeneklerinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu ve alt yapı alanlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi. KÖYDES projeleri çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ile ilgili detaylı bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalışmaların yürütülmesine dikkat çekerek, KÖYDES projelerinin Siirt’te değer kattığını söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantıda köylere yapılacak yatırımların her aşamasının titizlikle takip edilmesini, ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde ilçe kaymakamları ile ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sert, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.