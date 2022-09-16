Siirt il merkezine bağlı Meydandere köyünde geleneksel anma etkinlikleri düzenlendi.

Siirt il merkezine bağlı Meydandere köyünde geleneksel anma etkinlikleri düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyünde ‘Şeyh Ali’ adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliklerine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Köyde metfun bulunan Şeyh Ali adına her yıl Eylül ayının ikinci haftasında yapılan anma etkinliğinde kesilen kurban etleri pilav eşliğinde pişirilerek, il merkezinin yanı sıra diğer illerden gelen konuklara ikram edildi. Türbede dualar yapıldı.

Köy meydanında çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla tek tek ilgilenerek, sohbet etti, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Köy Muhtarı Necmeddin Baykara’den anma etkinlikleri hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Köylülerle birlikte şenlik yemeğine katılan Vali Hacıbektaşoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Anma etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen köy muhtarı ve tüm köy sakinlerine teşekkür etti.