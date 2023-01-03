Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu; ilçe, belde ve köy temaslarının yanı sıra iki aileye de baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu; ilçe, belde ve köy temaslarının yanı sıra iki aileye de baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt’in merkez ilçesine bağlı Kemerli köyü Erdoğdu mezrasında kendisine ait fıstık bahçesini sürerken traktörün devrilmesi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Yunus Arslan (28) ile Gökçebağ beldesi Koçpınar (Aynbaran) Mahallesi’nde vefat eden Huri Çelik’in (82) ailelerini taziye evlerinde ayrı ayrı ziyaret edip, baş sağlığı dileklerini ileterek sabır diledi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın her türlü acılarını, mutluluklarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt, taziye kültürü ile birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı örnek bir ildir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Arslan ve Çelik aileleri de kendilerini bu acı günlerinde ziyaret ederek, acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu’na teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’na taziye ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük eşlik etti.