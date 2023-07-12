Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, önceki gün Garzan Çayı’nda serinlemek için suya giren ve akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Veysi Ulukan’ın (18) ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Baykan Kaymakamı ve Kurtalan Kaymakam Vekili Emin Bağlı ile birlikte Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde Ulukan ailesini ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Ulukan ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiği ziyarette, Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Baykan ilçesine geçerek, vefat eden Abdurrezzak Gülümser’in (76) ailesini ziyaret etti.

Gülümser ailesine taziyelerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve sabır diledi.

Taziye ziyaretinde; Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.