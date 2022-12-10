Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşioğlu, Cengiz Topal Caddesinde bulunan Rus Pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya gelip sorunları dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşioğlu, Cengiz Topal Caddesinde bulunan Rus Pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya gelip sorunları dinledi.

Esnaf ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, esnafı tek tek gezerek hal hatır sordu. Esnafın talebini yerinde dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Pazarın modern bir görünüme kavuşturulması için esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledik. Pazarın daha da güvenli bir hale getirilmesi amacıyla esnafımızın talepleri doğrultusunda belediyemizce yaptırılan ve otomatik olarak açılıp, kapanan beş adet kepenk hizmete giriyor. Esnafımızın daha da kaliteli hizmet verebilmesi için onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pazar esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.