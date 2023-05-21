Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve sorunlarını dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, kent merkezi İnönü Mahallesi Gap Taksi mevkiinde başladığı buluşmada esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, önemli talepleri not alarak gereği yapılması için yetkililere talimat verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Helvacılar, Peynirciler ve Bakırcılar çarşısını ziyaret etti. Burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve beklentileri dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, esnafa bol ve bereketli kazançlar dileyerek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Ayrıca, ildeki yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Valisi Hacıbektaşoğlu’na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit İlhan eşlik etti.