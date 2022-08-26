Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakanlar ve bölge valileri katıldı.

Bölgedeki 12 ilin Valisinin katıldığı toplantıda Vali Hacıbektaşoğlu, kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirme yaparak, sorun ve talepleri dile getirdi.

Malazgirt Zaferi’nin 951’nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği ve Bakanların da bulunduğu bölge valileri toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

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