Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, köy okulları ziyaret programı çerçevesinde Baykan ilçesine bağlı, Meşelik, Ardıçdalı, Gümüşkaş ve Dedebakir köyü ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmecit İlhan ve köy muhtarları yer aldı. Ziyaret edilen köy okullarının dersliklerini gezerek öğrencilerle yakından ilgilenen ve kendilerine çeşitli hediyeler takdim eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet etti, derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Köy okullarında görevli öğretmenlerle de bir süre görüşerek sohbet eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, görevlerinde başarılar diledi.

Meşelik köyü şehitleri unutulmadı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, 1992 yılında bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman güvenlik korucularının kabirlerinin bulunduğu köy mezarlığını ziyaret etti.

Aziz şehitlerin ruhları için yapılan duanın ardından şehit yakınları ve köy sakinleri ile bir araya gelen Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Bölücü terör örgütünün 1992 yılında gerçekleştirdiği bu hain saldırıda şehadete yürüyen kahraman güvenlik korucularımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Şehitlerimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu bebek katilleri ile mücadelemiz, son terörist etkisiz olana kadar kararlılık ve inançla devam edecektir” dedi.

Daha sonra köy sakinleri ile sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, talep ve beklentilerini dinledi.