Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile “Koruyucu Aile Günü” dolayısıyla koruyucu aileler ve çocuklarını ağırladı.

Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, masaları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilenip, onlarla bir süre sohbet etti.

Koruyucu ailelerin gününü kutlayan Hacıbektaşoğlu, koruyucu ailelere teşekkür ederek, çok kutsal ve onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti.

Koruyucu aile, milletin ve devletin teminatı olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimizin denetiminde evlatlarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük fedakârlıklar üstlenen ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklara yaz tatilini iyi değerlendirmelerini isteyen Hacıbektaşoğlu, tatil süresince bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Koruyucu aileler de gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı, Vali Hacıbektaşoğlu, eşi ile kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Siirt Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, kurum çalışanları ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.