Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay’da Koordinatör Vali olarak başarılı çalışmalar yürüten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, afetzede ailelerle iftarda bir araya geldi.

Vali ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan ve ramazan ayı boyunca her gün bin 500 kişinin iftarını açtığı çadırda, afetzede aileler ve vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Vatandaşların taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İftar çadırına katılan vatandaşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, vatandaşların ramazanı şeriflerini kutladı. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, devletin tüm imkânlarının afetzede kardeşlerimiz için sefer edildiğini söyledi. Vatandaşlar ise kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Vali Osman Hacıbektaşoğlu’na ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla iftar çadırında her gün bin 500 vatandaşa sıcak yemek ve tatlı ikram edilirken, hasta ve yaşlı 147 aileye de konutlarına sıcak yemek ulaştırılıyor.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, afetzede aileler ve vatandaşlar katıldı.