Siirt Valiliği, GAP İdaresi Başkanlığı desteği ve Eruh Kaymakamlığının yürüttüğü ’Telli Terbiyeli Bağ Kurulumu Projesi’ ile 57 çiftçiye yüzde 70 hibe desteği sağlanarak toplamda 57 dekar tarımsal alan üretime kazandırıldı.

Proje ile toplamda 2 milyon 372 bin TL destek sağlanırken, her bir çiftçiye, 50 adet dikme, 70 kilogram gergi teli, 8 adet toprak çıpası dağıtıldı. Projeyle birlikte, bölge çiftçilerinin gelir seviyesini artırmak ve tarım alanlarını daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bölge çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımsal üretimin artması ve Siirt’in bereketli topraklarının değerlendirilmesi için projelerimiz devam edecektir. Çiftçilerimizin yanında olmaya ve kendilerine destek vermeye devam edeceğiz” denildi.