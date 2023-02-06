Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Siirt’te de şiddetli hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için Siirt Valiliği seferber oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Siirt’te de şiddetli hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar için Siirt Valiliği seferber oldu.

Siirt Valiliği, depremden etkilenen vatandaşlar için spor salonları, camiler, taziye evleri, düğün salonları, Millet Kıraathanesi, Anaokulları ve Siirt Belediyesi’ne ait Sosyal Tesisler Millet Bahçesi, Kızlar Tepesi ve Kadın Yaşam Merkezi’nin açık olacağı, ayrıca vatandaşlara sıcak çorba çay ve ikramlar yapılacağını duyurdu.

Siirt Valiliği resmi hesapları haricinde yapılan bilgilendirmelere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.