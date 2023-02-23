Siirt Valiliği, kent genelinde misafir edilen afetzedelerle ilgili yapılan çalışmaları kamuyu ile paylaştı.

Siirt Valiliği, kent genelinde misafir edilen afetzedelerle ilgili yapılan çalışmaları kamuyu ile paylaştı.

Siirt Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda afetzedeler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, “23 Şubat 2023 tarihi itibariyle Siirt kent genelinde bin 652 aile ve 5 bin 530 kişi misafir edilmektedir. İlimize gelen depremzede misafirlerden; bin 70 kişiye psiko-sosyal destek verildiği, 340 kişinin kamu misafirhanelerinde, otel ve yurtlarda misafir edildiği, 5 bin 190 kişinin ikametlerde misafir edildiği, bin 111 kişinin kentteki hastanelere başvurdu. Bin 90 kişinin tedavisi tamamlandı, 21 kişinin ise tedavisi sürüyor. Ayrıca okullarımıza 312 öğrencinin nakli gerçekleştirilmiştir. Misafirlerimizin ve geleceğimiz olan yavrularımızın yaralarını bir an evvel sarmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birbirimize kenetlenerek zor günleri atlatacağız” denildi.